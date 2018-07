Nilüfer Belediyesi'nden engellilere ve ailelerine 5 yıldızlı tatil imkanı İzle

-Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in engellileri ve aileleri ziyaret etmesi,

( BURSA -HD) - Nilüfer Belediyesi, engellilere ve ailelerine 'bizim bahçe' projesi kapsamında 7 gün boyunca tatil imkanı sağlıyor BURSA



- Nilüfer Belediyesi 'Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi'nde engelliler ve yakınlarına bir hafta boyunca 5 yıldızlı tatil imkanı sunuyor. Nilüfer Belediyesi tarafından engelliler, aileleri ve yaşıtları ile birlikte evlerinden uzak ortamda tatil yapmaları için 2016 yılı aralık ayında hizmete açtığı 'Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi'nde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Alaaddinbey Mahallesi'nde hizmet veren 'bizim bahçe'ye Nilüfer dışındaki Bursa'nın diğer ilçelerinden de misafirler geliyor. Beşer kişilik 7 evin bulunduğu alanda engelliler ve aileleri 5 yıldızlı bir tatilin tadını çıkartıyor. 12 ay boyunca hizmet veren evlerde, spor, oyun ve yürüyüş alanları bulunuyor. Ayrıca evlerin yıl boyunca doluluk oranı yüzde yüzlere yaklaşıyor. Her yaştan engelli kesime hitap eden evler açıldığı günden bu zamana kadar 150 aileyi ağırladı. Evlerde yaşayan engellileri ve ailelerini ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Nilüfer Belediyesi’nin sosyal projeleri içerisinde en değerli alanındayız. Bizim evin devamı olan ‘bizim bahçe’ projesi engelli bireylerin tatil imkanını oluşturuyor. Bu alanda 7 tane evimiz var. Ailecek kalınacak bir yer. Gelen engelli bireyler ve aileler hem sosyal yönden, eğitim olarak ta birbirleriyle bir araya geliyorlar. Aralarındaki dostluk ve arkadaşlık pekişiyor. Bu güzel ortamda 7 gün boyunca tatil yapıyorlar. Engelli bireylerle alakalı bir çok projeyi hayata geçirdik. Engelli bireylerin hayatın her alanından eşit şekilde faydalanması gereken bir anlayışa sahibiz" dedi.

Bizim bahçeye Nilüfer ve Bursa genelinden taleplerin devam ettiğini ifade eden Bozbey, "Temmuz ayı ile birlikte yeni talepler başladı.

Burası 12 ay boyunca açık. Aynı zamanda bir aileye bir evi 1 hafta verebiliyoruz. 7 evimiz sürekli olarak ağırlıklı olarak dolu oluyor. Yıldırım, Osmangazi ve diğer ilçelerinden gelen talepleri değerlendiriyoruz. Burada spor alanları, oyun alanları, kafeteryalar var. Eğitmen ve psikolog engelli kardeşlerimizle burada bir araya geliyor" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin ‘bizim bahçe’ projesinden yaralanan engelli annesi Emine Uçar ise, “Bu hizmeti hiçbir yerde görmedim. Çok güzel bir şey. Her zaman bir isteğimiz soruyorlar. Hizmetler sonsuz. Böyle bir yer için kelimeler yetersiz. Misafirlerimizi de ağırlıyorlar. Burası 5 yıldızlı bir otel gibi bir yer” şeklinde konuştu.