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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Nilüfer Belediyesi 5 yıllık yol haritasını belirliyor

Nilüfer Belediyesi 5 yıllık yol haritasını belirliyor

toplantıdan görüntü

Toplantı Sivil Toplum Yerel Yönetim Yol Haritası Kabiliyet 

-katılımcılardan görüntü
-konuşmalar
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Nilüfer Belediyesi, 2020-2024 dönemine ait stratejik plan çalışmalarını başlattı. Tüm paydaşların katılımıyla belirlenecek olan stratejik planın ilk toplantısına katılan Başkan Turgay Erdem, “5 yılda, bütçemizi ve yatırımlarımızı iyi ve doğru planlayıp, işimizi yapmak istiyoruz” dedi.
2002 yılında yaptığı stratejik planla Türkiye’de stratejik planını yapan ilk yerel yönetim kurumu olan Nilüfer Belediyesi, 2020-2024 dönemine ait stratejik plan çalışmalarına da hızlı başladı.
Daha katılımcı ve daha kapsamlı bir stratejik plan hazırlama hedefiyle başlayan çalıştaylarda tüm paydaşların katılımı sağlanacak. 2019 yılı Eylül ayına kadar sürecek olan Stratejik Plan Çalıştayı’nın ilk toplantısı, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlendi.
Toplantıya, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Meclisi’nin komisyon başkanları, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, müdürler, ilgili çalışanlar ile Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin gönüllüleri katıldı.
Yapılan tüm analizlerin, kurumu etkileyebilecek tehditlerin, fırsatların ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin paylaşıldığı ilk toplantıda, kurumsal kabiliyet ve iyileştirmeye açık alanların tespiti üzerine değerlendirmeler yapıldı. Stratejik Plan Çalıştayı’nın sonunda, paydaşlarla birlikte 2020-2024 dönemine ait stratejik planı belirleyeceklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “5 yılı, bütçemizi ve yatırımlarımızı iyi ve doğru planlayıp, işimizi yapmak istiyoruz. Çalıştay boyunca önemli konuları değerlendireceğiz. Muhtarlardan, Nilüfer Kent Konseyi’nden ve Mahalle Komiteleri’nden gelen değerlendirmeleri de ele alacağımız uzun bir toplantılar zinciri olacak” dedi.
Nilüfer’de gençler de söz sahibi olacak İlk olarak kurum bünyesinde Stratejik Planlama Ekibi ve Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulduğunu ve hazırlık takvimi yayınlandığını söyleyen Başkan Erdem, kurum içi çalışmalara yönetim ekibinin yanı sıra her birimden temsilci personel ve Nilüferli gençleri temsilen de Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllülerinin katıldığını vurguladı. Turgay Erdem, “Mustafa Bozbey’den sonra 5 yıllık dönemde, yine ondan aldığımız bayrağı daha da yükseklere taşımak için gayret edeceğiz. Bu dönem kendimize yeni nesil belediyecilik parolasını seçtik. Yeni nesil belediyecilik içinde gençlerimizin görüş ve önerileri daha çok önem taşıyor. Geleceğimiz olan gençlerimiz, çocuklarımızın daha çok söz sahibi olmalarını diliyoruz. Onlardan alacağımız önerilerle bu kenti biraz daha ileri taşımanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.
Demokratik ve örnek Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi Stratejik Plan Çalıştayı kapsamında gerçekleşecek olan bölge çalıştaylarıyla Nilüferliler’in, anketler ve dış paydaş toplantılarıyla da kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademik odalar ve diğer paydaşların da sürece dahil olacağını belirtti.
Başkan Turgay Erdem, “Çok daha kapsamlı, demokratik, bütçeyle uyumlu, örnek bir Stratejik Plan hazırlayacağımıza inanıyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Şimdiden herkese başarılar diliyorum” dedi.
Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Gülşah Ayzit de, oluşturulacak plan stratejik planın, tüm projeler ve hizmetler için rehber niteliği taşıyacağını ifade etti.

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