- Nil Nehri'nde Korkutan Gemi Yangını



- Mısır’ın başkenti Kahire’de, Nil Nehri kıyısında bir gemide yangın çıktı. Mısır'ın başkenti Kahire'de, Nil Nehri üzerinde 3 katlı bir restoran gemi bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Şehrin Maadi ilçesinde meydana gelen yangında 3 kişi yaralanırken, yaralıların tedavisinin ayakta yapıldığı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı. Olay yerine sevk edilen 8 itfaiye yoğun çalışmaların ardından yangını kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle gemi kullanılmaz hale geldi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

