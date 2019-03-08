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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
- Nil Nehri'nde Korkutan Gemi Yangını

- Nil Nehri'nde Korkutan Gemi Yangını

Gemi yangını detay

( KAHİRE ) - Nil Nehri'nde korkutan gemi yangını KAHİRE

Başkent Trol 


- Mısır’ın başkenti Kahire’de, Nil Nehri kıyısında bir gemide yangın çıktı. Mısır'ın başkenti Kahire'de, Nil Nehri üzerinde 3 katlı bir restoran gemi bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Şehrin Maadi ilçesinde meydana gelen yangında 3 kişi yaralanırken, yaralıların tedavisinin ayakta yapıldığı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı. Olay yerine sevk edilen 8 itfaiye yoğun çalışmaların ardından yangını kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle gemi kullanılmaz hale geldi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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