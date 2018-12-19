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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Nil Nehri'nde gemi alev alev yandı

- Nil Nehri'nde gemi alev alev yandı

Geminin yanma anları

( KAHİRE ) KAHİRE

Polis Polis Ekipleri Trol 


- Nil Nehri’nde bir gemide belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken gemi kullanılamaz hale geldi. Mısır'ın güneyindeki El Uksur kentinde, Nil Nehri üzerindeki kruvaziyer bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, gemi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alındı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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