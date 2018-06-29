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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- Nikki Haley'in Hindistan Ziyareti Protesto Edildi

- Nikki Haley'in Hindistan Ziyareti Protesto Edildi

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( YENİ DELHİ ) - Nikki Haley'in Hindistan ziyareti protesto edildi YENİ DELHİ

Politika Protesto İsrail 


- ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in Hindistan ziyareti, Filistin'i destekleyen kurumlar ve çok sayıda aktivist tarafından protesto edildi. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Hindistan'da protesto edildi. Protestoya katılan göstericiler, Filistin davasını ve Kudüs’ü destekleyen sloganlar atarak, bölgedeki ABD yönetiminin politikalarını kınadı. Ayrıca protestolarda, Birleşmiş Milletler’deki Filistinlilere karşı ve İsrail yanlısı tutumlarından dolayı Haley'in Hindistan ziyareti reddedildi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Hindistan ziyareti sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Haley'nin 3 günlük ziyareti Hindistan ziyareti bugün sona erdi.
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