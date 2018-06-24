Nikahtan sonra oy kullandılar - İSTANBUL

- Oy kullanmaya gelen damat ve gelinden detaylar - Gelin ve damat ile röportajNikahtan sonra oy kullandılar - Evlenme tarihleri seçim gününe denk gelen çiftler, nikahın ardından oy kullanacakları okulun yolunu tuttuİSTANBUL (AA) - Nikah tarihleri Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi'ne denk gelen çiftler, nikah töreninin ardından gelinlik ve damatlıkla vatandaşlık görevini yerine getirdi.Zülfi Ayhan ile Ayşegül Ayhan çifti, nikah işlemlerinin ardından gelin arabasıyla oy kullanacakları Gaziosmanpaşa Ülkü Ortaokulu'na geldi.Düğün kıyafetleriyle okula giren çift, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bazı vatandaşlar, Ayhan çiftini durdurup hatıra fotoğrafı çektirdi.Oy kullanma işleminin ardından AA muhabirine konuşan çift, seçim tarihinin nikah tarihine denk gelmesinin kendilerini ilk etapta telaşlandırdığını söyledi.
Ancak yine de oy kullanmayı ihmal etmediklerini belirten Ayhan çifti, vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.Özel bir televizyon kanalında çalışan Hasan Burak Durmuş ile Zeynep Çelikal da nikahtan sonra Gaziosmanpaşa Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu'na oy kullanmaya geldi.Aynı sandığa oylarını atan çift, daha sonra sandık başında hatıra fotoğrafı çektirdi. Çift, daha sonra arkasında "Biz seçimimizi yaptık" yazılı gelin arabasına binerek buradan ayrıldı.