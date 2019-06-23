Nikahtan önce sandığa gittiler Haberi

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( İSTANBUL )-Oy kullnamaya gelen gelin ve damat alkışlarla karşılandı- Gelin ve damadın çifte heyecanı İSTANBUL



- Sarıyer'de gelin ve damat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için sandığa gitti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çam çifti,vatandaşlara sandık çağrısında bulundu. Çift daha sonra okuldan ayrılarak düğünlerinin yapılacağı yere doğru hareket etti. Onur ve Büşra Çam çifti düğün töreni öncesi vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için Sarıyer'de bulunan Dumlupınar İlkokulu'nun yolunu tutu. Çam çifti alkışlar eşliğinde gelin ve damatlıkla oy kullanacakları salona girdi. Oylarını kullanan çift, oy pusulasını 2147 nolu sandığa birlikte attı. Sandık görevlileri “düğüne bizde davetli miyiz" diye sordu. Çam çifti de “evet” yanıtını verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Onur ve Büşra çifti daha sonra alkışlar eşliğinde okuldan çıktı. Gelin arabalarının arkasına da “ömrümün en özel seçimi” yazan çift oylarını kullandıktan sonra düğünlerinin yapılacağı yere doğru yola çıktı. “Bugün iki heyecanı birlikte yaşadık” İki heyecanı birlikte yaşadığını söyleyen Onur Çam,” Bugün buraya eşimle birlikte vatandaşlık görevimizi yapmaya geldik. Oy kullanmayan bütün vatandaşları da oy kullanmaya davet ediyoruz. Bugün iki heyecanı birlikte yaşadık. Hem seçim heyecanı hemde birazdan düğüne yetişeceğiz. İnşallah vatanımız milletimiz için hayırlısı neyse o olsun. Bir oy bile olsa bizim için yeterli. Buradan Kağıthane nur tepeye geçeceğiz düğünümüzü yapacağız” şeklinde konuştu.

“Lütfen sandığa gidelim oyumuzu kullanalım, irademize sahip çıkalım” Vatandaşlara sandığa gitmeleri konusunda çağrıda bulunan Büşra Çam, “ Geçen seçimde 1.5 milyon insan sandık başına gitmedi. Biz bugün gelin ve damat olarak vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz. Lütfen sandığa gidelim oyumuzu kullanalım irademize sahip çıkalım. İşi ehline verelim tüm İstanbul için hayırlı olsun. Buradan düğüne nikaha yetişeceğiz. Burada biz misafirlerimizden önce sandık başına gidin sonra düğüne gidelim diye rica ettik. İnşallah hayırlısı olsun” dedi.



