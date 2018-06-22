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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Nikahta yapılan itiraz sürprizi herkesi şaşırttı İzle

Nikahta yapılan itiraz sürprizi herkesi şaşırttı İzle

nikah salonunda itiraz anları

Nikah Salonu Doğum Günü Öğretmen Memur Kışla 

-pasta kesimi
-röportajlar
-detaylar

( TOKAT -ÖZEL-HD) - Gelin ve damat hayatlarının sürprizini yaşadı TOKAT

– Tokat'ın Zile ilçesinde çiftler nikah masasında 'evet' demeyi beklerken gelinin damada doğum günü sürprizi, akrabasının 'itirazım var' demesi ve nikah memurunun defteri kapatmasıyla gelin adayı hayatının şokunu yaşadı. Zile ilçesinde belediye nikah salonunda evlenmeye hazırlanan vekil öğretmen Merve Gülsün (28) ve İnfaz Koruma Memuru Bilal Koçer (30) çifti hayatlarının sürprizini yaşadılar. Gelin Gülsün, damadın doğum günü olması sebebiyle eşine nikah öncesi sürpriz yapmak istedi. Nikah memurunun,"Bu nikahın kıyılmasında tarafımızca yapılan incelemelerde hiç bir engel görülmemiştir" sözlerini tamamladığı anda akrabası içeri girerek gelinden habersiz 'İtirazım var, bu nikah kıyılamaz' diyerek pastayı getirmesi gelin başta olmak üzere herkesi şaşırttı. 'İtirazım var' diyerek pastayı getireceğinden haberi olmayan gelin, ne olduğunu anlayamayarak kendi hazırladığı sürprizin şokunu yaşadı. Herkesin şaşkın bakışları arasında gerçek anlaşılınca damat mumları üfleyerek yeni yaşını kutladı. Çiftler pastalarını keserken yine yapılan organizasyondan haberi olmayan nikah memuru 'Bu nikah kıyılamaz' diyerek defteri kapattı. Nikah memurunun ikna edilmesiyle nikah kaldığı yerden devam etti. Nikah memuru gelen misafirlere 'Başka itirazı olan var mı?' diye ısrarla sordu. Damat Koçer, çifte kutlama yaptıklarını ve çok mutlu olduğunu ifade ederken Gelin Gülsün, nikah öncesi doğum günü kutlamasını kendisinin organize ettiğini ama nikaha itiraz yapılarak getirileceğinden haberi olmadığını ve duyunca anlık şok yaşadığını belirtti.
Nikah memuru Fikret Eşat, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek, "Sürprizden haberimiz yoktu. Hakikaten bir mani var şeklinde algıladık ama çok şükür öyle bir durum yokmuş. Gençlerimiz iki mutluluğu bir arada yaşıyor. Kendilerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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