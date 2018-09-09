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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Nikaha 'bisikletten gelin arabası' ile gittiler - İSTANBUL Haberi

Nikaha 'bisikletten gelin arabası' ile gittiler - İSTANBUL Haberi

Nikaha "bisikletten gelin arabası" ile gittiler - İSTANBUL - Konvoydan görüntü - Damat Selim Tangıroğlu ile röportajNikaha "bisikletten gelin arabası" ile gittiler - Dilek ve Selim Tangıroğlu çifti bisiklet kullanımına dikkati çekmek için gelin arabası olarak süsledikleri 2 tekerlekli bisiklet ile düğün konvoyu oluşturarak salona gittiİSTANBUL (AA) - Dilek ve Selim Tangıroğlu çifti, gelin arabası olarak süsledikleri 2 tekerlekli bisiklet ile düğün konvoyu oluşturarak nikah salonuna gitti.Fatih Belediyesi Çatladıkapı Nikah Salonu'na bisikletle gelen Dilek ve Selim çifti, nikah töreninin ardından misafirlerin alkışları eşliğinde çıkış kapısında kendilerini bekleyen süslenmiş bisiklete bindi.Amaçlarının bisiklet kullanımına dikkati çekmek olduğunu söyleyen Damat Selim Tangıroğlu, "Hayatımızın her sayfasında bisikletin olmasını arzu ediyoruz. Hareket insana mutluluk katar. Bunu da herkese anlatmanın en iyi yolunun böyle olduğunu düşündük. Çünkü herkes bisikleti engel olarak düşünüyor. Bisikletin hayata engel değil lezzet kattığını göstermek istedik." diye konuştu.
Gelin arabası olan bisikletin pedallarını çeviren Damat Tangıroğlu, "Pedalların yükü şimdilik bende ama evliliğin yükü gönüllerde, beraber." ifadelerini kullandı.Gelin Dilek Tangıroğlu, "Böyle bir gelin arabası hayal etmiyordum. Bugün aynı zamanda doğum günüm. Çok güzel bir sürpriz oldu." diyerek duygularını ifade etti.
Salondan bisikletle ayrılan gelin ve damada Turkuaz Bisiklet Grubu üyeleri eşlik ederek konvoy oluşturdu.Sarayburnu sahilinde bisiklet zilleri eşliğinde hareket eden bisikletli düğün konvoyu güzel görüntüler oluşturdu.Konvoyu gören sahildeki vatandaşlar, çifti alkışlayarak tebrik etti.

Nikah Salonu Düğün Konvoyu Doğum Günü Gelin Arabası Nikah Töreni 

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