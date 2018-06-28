Nijeryalı yetimler Türklerin yardımıyla sıcak yuvaya kavuşacak - ABUJA İzle
- İnşaat halindeki yetimhane ve yetimhanenin inşaatında çalışanlar - Adamder Derneği ve Abuja - İstanbul Dostluk Derneği Temsilcisi Fatih Emin Danışan ile röportaj - Okul Müdürü Ebubekir Süleyman ile röportajTürkiye'den gelen yardımlarla Nijerya'da inşa edilen yetimhane, onlarca çocuğa sıcak bir yuva olarak huzurlu bir hayata kavuşmalarına katkı sağlayacak.Başkent Abuja 'nın Pape bölgesinde inşa edilen yetimhanenin inşasının tamamlanması ile 150 yetim çocuk burada barınabilecek ve eğitimlerine devam edebilecek.İnşaat halindeki yetimhaneyi yaptıran Adamder Derneği ve Abuja - İstanbul Dostluk Derneği Temsilcisi Fatih Emin Danışan, AA muhabirine konuştu. Yaklaşık 8 yıldır Nijerya'da eğitim ve yardım faaliyetleri yürüttüklerini dile getiren Danışan, "Nijerya'da çok sayıda yetim var. Biz de bunu dikkate alarak bir yetimhane açma ihtiyacı duyduk. Çorum'da faaliyet gösteren Adamder Derneğinin desteğiyle bu yetimhanenin inşasına başladık." dedi. Danışan, "3 bin 500 metrekare alan içerisine inşa ettiğimiz yetimhanemizin 800 metrekare kapalı alanı bulunmaktadır. Kapalı alanlarda yetimler için yatak odaları, derslikler, oyun odası, revir, mescit, yönetim odası, 150 kişilik yemekhane, mutfak, kiler, güvenlik odası, tuvalet, banyo ve çamaşırhane yer alıyor. Açık alanda ise çocuklar için oyun parkı kuruyoruz." diye konuştu. - "Nijerya'daki yetimlere destek olmak istiyoruz"Danışan Nijerya'da çok sayıda yetimin yaşadığını ancak yetimhanelerin yetersiz olduğunu ve çoğunun kilise tarafından yönetildiğini söyledi.
Yetimhanede sadece barınma değil aynı zamanda yetimlerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanacağının da altını çizen Danışan, "Yetimhanenin hemen yanında yine Türkler tarafından inşa edilen ve yaklaşık 300 öğrencinin eğitim gördüğü ilkokul bulunmakta. Okul çağına gelen yetimler bu okulda okuyabilecek. Aynı zamanda bu yetimhanenin içinde iki hafızlık sınıfı var, eğitim yaşına gelen yetimler hafızlık ve dini derslerini de görecekler. Bu vesileyle Nijerya'daki yetimlere destek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Yetimhanenin yanında bulunan okulda görevli müdür Ebubekir Süleyman de "Burada kalacak yetimler hem dini hem de normal eğitim alacaklar. Bu sebeple Türk hükümeti ve Adamder Derneği'ne teşekkür ederim çünkü onlar olmasaydı bugün burada bizim yetimhanemiz olmazdı ve onlarca çocuk kimsesiz kalırdı." dedi. Nijerya'da faaliyet gösteren Adamder Derneği ve Abuja - İstanbul Dostluk Derneği yetimhane projesinin yanı sıra eğitim ve yardım faaliyetleri de yürütüyor.