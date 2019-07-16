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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Nijerya’da saldırıya uğrayan Türk gemisinden yeni görüntüler

- Nijerya’da saldırıya uğrayan Türk gemisinden yeni görüntüler

yeni görüntüler

( ABUJA ) ABUJA

Argo Kargo Gemisi Batın Saldırı Irak 


- Kamerun’un Douala Limanından Fildişi Sahili’nin Abidjan'a giderken Nijerya açıklarında korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Türk bandıralı kargo gemisine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 13 Temmuz akşamı Kamerun’un Douala Limanından Fildişi Sahili’nin Abidjan'a giderken Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Türk bandıralı kargo gemisine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde gemideki vatandaşların Gana’ya doğru yol aldığı ve oldukça yorgun oldukları görüldü.
Videoda gemi mürettebatı adına konuşan bir vatandaşın, “Gemimizin vaziyeti budur tüm personel yorgun, bitkin. Sırayla vardiya tutup gemiyi sağ salim emniyet bir limana ulaştırma çabasındayız. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandığı görüldü.
Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Konu Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir” ifadeleri kullanılmıştı.
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