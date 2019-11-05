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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- Nijerya’da 5 katlı binada yangın

- Nijerya’da 5 katlı binada yangın

bölgeden dumanların yükselmesi

( LAGOS ) LAGOS

Polis Bild Gesi 


- Nijerya'nın Lagos bölgesinde bir pazar yerinde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Nijerya’nın Lagos bölgesinde kentin en büyük pazarı olarak bilinen Balogun Pazarı’nda bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı kaplarken bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Binada bulunanlar yangından kurtarabildikleri eşyaları camlardan fırlattı. Bazıları ise su dolu küçük kovalarla yangını söndürmeye çalıştı.
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