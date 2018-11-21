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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Nijer Orta Öğretim Bakanı 'Bilim Üsküdar'a hayran kaldı İzle

Nijer Orta Öğretim Bakanı 'Bilim Üsküdar'a hayran kaldı İzle

Bakanın bilim merkezini gezmesi

İsaf Teknoloji Amed Allah Bilim Merkezi 

-Bakandan görüntü
-Öğrencilerden görüntü
-Atölyeler
-Bakan ile röportaj

( İSTANBUL ) Nijer Orta Öğretim Bakanı "Bilim Üsküdar"a hayran kaldı - Nijer Orta Öğretim Bakanı Türkiye’de İSTANBUL

- Nijer Orta Öğretim Bakanı Mohamed Sanoussi Elhadji Samro, "Bilim Üsküdar"ı gezdi. Bilim cihazları ile yakından ilgilenen Nijer Bakan merkeze hayran kaldı. Türkiye’ye gelen Nijer Orta Öğretim Bakanı Mohamed Sanoussi Elhadji Samro ile heyeti Ünalan’da bulunan Bilim Üsküdar Merkezi’ni gezerek bilgi aldı. Merkezdeki cihazlara hayran kalan Bakan Samro kendi ülkelerinde de bu tür merkezleri açmak için çalışacaklarını söyledi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyarette Nijer Bakanı Samro’ya Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Mete Yapıcı eşlik etti. Burada olmaktan çok memnunum olduklarını dile getiren Nijer Orta Öğretim Bakanı Mohamed Sanoussi Elhadji Samr; “Bilim merkezini gezdik, teknolojiyi öğrendik. Küçük çocuklar için çok güzel bir şey. Afrika’da çok yaygın değil, çok nadir böyle şeyler. Ama bizde dünyaya ayak uydurmalıyız. Türkiye’de teknolojinin ilerlemesi açısından biz çok şaşırdık. Bu kadar beklemiyorduk. Buraya gelmemizin bir sebebi de aynı zamanda Nijer’deki teknolojik ilerlemeyi, bilimin ilerlemesi Türkiye’yi örnek alarak takip etmek. Bu gezi Türkiye’nin bu konularda ne kadar ileri olduğunu ispatladı. Ve İnşallah biz de ileri ki zamanlarda bunu uygulayabiliriz. Türkler çok misafirperver herkese çok teşekkür ederim” dedi.
Bilim Üsküdar Merkezi’ni gezen heyet buradan Nev Mekan Sahil’e geçti.
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