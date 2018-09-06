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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Niğdeliler Maraş dondurmasıyla serinledi

Niğdeliler Maraş dondurmasıyla serinledi

- Belediye başkanı Rifat Özkan ve NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ın dondurma kesmesi ve vatandaşlara dondurma ikram etmesi - Vatandaşların uzun kuyruklar oluşturması - Festival yetkilisi Şaban Yumruk'un konuşması - 2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında Niğde 'de vatandaşlara 1 ton dondurma ikram edildiNİĞDE (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında Niğde 'de 1 ton dondurma dağıtıldı.Festival kapsamında birçok ili ziyaret eden dondurma tırının durağı Niğde Ömer Halisdemir Meydanı oldu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Kahramanmaraşlı Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ın çağrıları ve Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'nın desteğiyle kente gelen tırda vatandaşlara 1 ton dondurma dağıtıldı.Özkan ve Kar, ilk dilimi kesti ve vatandaşlara dondurma ikram etti. Dondurma tırına özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterirken, uzun kuyruklar oluştu. Etkinlikte ustaların yaptığı şovlar da beğeni topladı.Festival yetkilisi Şaban Yumruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalle Kahramanmaraş'ın marka değeri en yüksek ürünlerinden dondurmanın, dünya çapında rekabet gücünün ve bilinirliğinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Festival 

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