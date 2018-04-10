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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Niğdeli Şehit Bomba İmha Uzmanı toprağa verildi Haberi

Niğdeli Şehit Bomba İmha Uzmanı toprağa verildi Haberi

Şehidin naaşı tören alanın araçla getirilirken

Şehit General Dinamit Cenaze Cenaze Namazı 

-Askerlerin omuzunda tören alanına getirilirken
-Şehidin annesi Nadiye Güneş'ten görüntü
-Şehidin eşi Sevilay Güneş'den görüntü
-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, anne ve eşe taziyede bulunurken görüntü
-cenaze namazından görüntü
-tabuttan görüntü
-Şehidin fotoğrafı

( NİĞDE ) NİĞDE

- Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde patlayıcı madde imhası esnasında kazara erken ateşlemeden dolayı şehit düşen 38 yaşındaki Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Serdal Güneş memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı ilk olarak Suat Baykal Caddesinde bulunan baba evine helallik için getirildi.
Baba evinden helallik alınmasının ardından tören Fatih sultan Mehmet Cami’nde tören düzenlendi.
Törene katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, tören öncesi şehidin annesi Nadiye ve eşi Sevilay Güneş'e taziyelerini iletti. Cenaze törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Erdoğan Özegen, Alpaslan Kavaklıoğlu, Strateji ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve vatandaşlar katıldı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını ardından Şehit Uzman Jandarma Uzman Çavuş Serdal Güneş Niğde Şehitliğine defnedildi. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dün dinamitlerin imhası sırasında Uzman Çavuş Serdal Güneş şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı. (YE-AÖ-
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