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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Niğde'ye şehit ateşi düştü

Niğde'ye şehit ateşi düştü

Evinden görüntü

Şehit Cenaze Çatışma Terör Örgütü Hanlı 

-Bayraklardan görüntü
-Askeri erkandan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-şehidin fotoğrafı

( NİĞDE ) NİĞDE

- Hakkari’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada Niğdeli Jandarma Teğmen Alim Keskin (31) şehit oldu. Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan Şehit Teğmen’in Niğde İlhanlı Mahallesi 154. sokakta yaşayan annesi Keziban Keskin’e acı haberi Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç verdi. 8 kardeş olan Keskin’in cenazesi yarın Niğde’de yapılacak tören sonrası Niğde Şehitliğine defnedilecek. Jandarma Teğmen Alim Keskin’in babası Mümin Keskin’in 2 yıl önce vefat ettiği bildirildi.

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