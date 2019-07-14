Niğde'ye şehit ateşi düştü

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( NİĞDE ) NİĞDE



- Hakkari’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada Niğdeli Jandarma Teğmen Alim Keskin (31) şehit oldu. Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan Şehit Teğmen’in Niğde İlhanlı Mahallesi 154. sokakta yaşayan annesi Keziban Keskin’e acı haberi Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç verdi. 8 kardeş olan Keskin’in cenazesi yarın Niğde’de yapılacak tören sonrası Niğde Şehitliğine defnedilecek. Jandarma Teğmen Alim Keskin’in babası Mümin Keskin’in 2 yıl önce vefat ettiği bildirildi.



