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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Niğde polisi 'Okul Güvenliği' uygulaması yaptı Haberi

Niğde polisi 'Okul Güvenliği' uygulaması yaptı Haberi

tüfekli polisten görüntü

Alışkanlık Polis Kullar Polis Ekipleri Öğrenciler 

-metruk binada polis arama yaparken görüntü
-okul önünden görüntü
-sivilleri denetlemeden görüntü
-trafik uygulamasından görüntü

( NİĞDE ) Niğde polisi "Okul Güvenliği" uygulaması yaptı NİĞDE

- Bor İlçesinde bulunan okullar ve çevresinde polis ekipleri tarafından “Okul Güvenliği” uygulaması yapıldı. Ekipler okul önleri, çevresindeki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün ürünü satılan işletmeler ve internet salonları gibi iş yerlerini denetledi. Araç sürücüleri ile yayaların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulandı. Araçların bagajları didik didik aranırken, okul çevresinde iş olmamasına rağmen bekleyenler uyarıldı. Yetkililer, okulların güvenliği ve öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği açıklandı. Vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını, bu tür asayiş uygulamasının devam etmesini, öğrencilerin bu tür uygulamalar ile rahat edeceklerini ifade etti.

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