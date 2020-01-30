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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Niğde’deki polis otosunun kazası kamerada

Niğde’deki polis otosunun kazası kamerada

Polis arabası ile otomobil çarpışması

Polis Aracı Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Aktüel 

-Araç içerisinden çıkanlardan görüntü
-Görüntü kafe klasörüne geçildi
-Kaza yerinden aktüel görüntü Niğde klasörüne geçildi

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de polis aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. 11 Ocak 2020 tarihinde Pazartesi Pazarı arkasında meydana gelen kazada bir polis aracı ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazada otomobilde bulunan B.Y. (20), S.D. (19) ve A.G.C (18) yaralanmış, polis memurları ise yara almadan kurtulmuştu. (YE-AÖ-
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