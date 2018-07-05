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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Niğde'deki FETÖ operasyonu

Niğde'deki FETÖ operasyonu

- - Zanlıların adliyeye getirilişi - Adliyeden detay görüntüler - Örgütün "il manevi imamı" oldukları ve örgüte finans desteği sağladıkları iddiasıyla 3 yıldır aranan zanlılara yönelik operasyonda eski Kimse Yok Mu Derneği şube başkanı da yakalandı - 5 zanlı adliyeye sevk edildiNİĞDE (AA) - Niğde 'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda eski Kimse Yok Mu Derneği Şube Başkanı da yakalandı. Gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle yaklaşık 3 yıldır firari olan eski Kimse Yok Mu Derneği Niğde Şube Başkanı Ö.G. Mersin'de yakaladı. Böylece operasyonda gözaltına alınanların sayısı 5'e çıktı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Örgütün "il manevi imamı" oldukları ve örgüte finans desteği sağladıkları iddiasıyla 3 yıldır aranan C.A, O.E, F.E. ve K.B. de Mersin'de saklandıkları örgütün hücre evinde yakalanmıştı.

Hastane Akalan Yakalama Kararı İstihbarat Trol 

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