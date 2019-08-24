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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Niğde’de yüksek ses tartışması kanlı bitti

Niğde’de yüksek ses tartışması kanlı bitti

olay yerinden görüntü

Polis Sağlık Ekibi Olay Yeri İnceleme Akalan 

-bir yaralı sedyeyle ambulansa alınırken görüntü
-olay yeri inceleme ekipleri görüntüsü
-detaylar

( NİĞDE ) - NİĞDE

- Niğde'de 'yüksek sesle konuşma' nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Dr. Sami Yağız Caddesi Dışarı Cami önünde yüksek sesle konuşan kişilerle ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasından tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda şüphelinin rastgele ateş etmesi sonucu E.B. (47) ile H.A. (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (YE-TB-Y)
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