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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı Haberi

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı Haberi

Jandarma görüntüsü

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan 

-zanlılar adliyeye sevk edilirken görüntü
-detaylar
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( NİĞDE )- Uyuşturucu zanlısı kendisini çeken gazetecilere, ‘‘Yaptıklarımdan pişman değilim, yapmadıklarım hala duruyor. Aklınızda bulunsun. Çekin aslanım çekin. Delikanlı görsün millet" diye bağırdı NİĞDE

- Niğde’de uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aylardır takibini yaptığı, aralarında şifreli konuşarak köy ve kasabalarda uyuşturucu madde satmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan eş zamanlı operasyonda İstanbul’da 4, Niğde’de ise 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 529 ecstasy hap, 43,625 kilogram kubar esrar, 374,75 gram skunk, 15 gram kenevir tohumu, 1 adet değirmen (öğütücü), 6 av tüfeği, 5 tabanca, 7 şarjör, 28 fişek, 1 muşta, 3 sustalı bıçak ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, adliyeye sevk edilirken “Yaptıklarımdan pişman değilim, yapmadıklarım hala duruyor. Aklınızda bulunsun. Çekin aslanım çekin. Delikanlı görsün millet” diye bağırdı.
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