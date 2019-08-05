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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Niğde’de ufak çaplı hortum panik yaşattı

Niğde’de ufak çaplı hortum panik yaşattı

-Hortumdan görüntü

Katar Kamera Cep Telefonu Aktüel 

--Bir otomobil geçerken görünen hortum
--Yoldan aktüel görüntüler
--Görüntü Niğde klasörüne geçildi

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’nin Efendibey Mahallesinde öğle saatlerinde hortum çıktı. Hortumu gören Niğdeliler gözlerine inanamadı. Efendibey Mahallesi Kentsel dönüşüm alanında çıkan hortumu gören mahalleliler kısa süreli panik yaşattı. Yol üzerinde oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir vatandaş korku yaşadı. Yine görüntü üzerinde gelen seste “Kapıları kapatın” diyerek evlerde bulunan vatandaşları uyardı. Hortum kısa sürede tozu dumana katarken bir anda durdu. (YE-AG-
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