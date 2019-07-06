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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Niğde'de trafik kazası: 5 yaralı

Niğde'de trafik kazası: 5 yaralı

- Niğde'de trafik kazası - 5 yaralı - Olay yerinden detaylar - Kaza yapan araçların görüntüsü - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiNİĞDE (AA) - Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kamil Canbulat'ın kullandığı 01 CNB 38 plakalı kamyonet, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan Mahallesi yakınlarında önce Gökhan Uyanık yönetimindeki 31 NG 998 plakalı kamyonete ardından da Ali Kılınç idaresindeki 51 AAK 100 plakalı motosiklet yüklü traktöre çarptı.Kazada, sürücüler Canbulat ve Kılınç ile yolcu konumundaki Seyfi Canbulat, Evrim Canbulat, Nazlı Canbulat yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi ile Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapanan Adana - Pozantı - Niğde karayolu, çalışmaların ardından açıldı.

Trafik Kazası Kışla 

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