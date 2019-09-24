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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Niğde’de tırnakçılık yapan kadın kamerada Haberi

Niğde’de tırnakçılık yapan kadın kamerada Haberi

Marketten görüntü

A Haber Jandarma Market Kamera Güvenlik Kamerası 

-Market sahibi ile röp
-Detaylar
-Ğüvenlik Kamerası görüntüsü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de bir markette tırnakçılık yaparak 100 lira çalan şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı. Olay Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde bir markette meydana geldi. Öğle saatlerinde müşteri gibi dükkana gelen kimliği belirsiz şüpheli kadın, tırnakçılık yöntemiyle, marketçinin elindeki 100 lira parayı alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi İlker Sarıdağ, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan tırnakçılık anı, kameralar tarafından görüntülendi.
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