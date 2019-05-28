- Niğde 'de silahlı kavga - 2 ölü, 8 yaralı - Hastane acil servisten detay - Olay yerinden detay - Jandarma ekiplerinin çalışmalarından detay - Jandarma aracının olaya yerine gelmesinden detay - Cenazeleri alan cenaze aracından detay - Olayın yaşandığı ve sandalye ve ayakkabılardan detay - Jandarma ekiplerinin yol kenarından detay - Motosikletten detay - Bor ilçesine bağlı köyde iki grup arasındaki silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandıNİĞDE (AA) - Niğde 'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.Bayat köyünde iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirine silahla ateş etti.İlk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı olaya çok sayıda jandarma ve polis ekibi müdahale etti.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Henüz nedeni belirlenemeyen silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
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