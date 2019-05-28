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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Niğde'de silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı

Niğde'de silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı

- Niğde 'de silahlı kavga - 2 ölü, 8 yaralı - Hastane acil servisten detay - Olay yerinden detay - Jandarma ekiplerinin çalışmalarından detay - Jandarma aracının olaya yerine gelmesinden detay - Cenazeleri alan cenaze aracından detay - Olayın yaşandığı ve sandalye ve ayakkabılardan detay - Jandarma ekiplerinin yol kenarından detay - Motosikletten detay - Bor ilçesine bağlı köyde iki grup arasındaki silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandıNİĞDE (AA) - Niğde 'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.Bayat köyünde iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirine silahla ateş etti.İlk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı olaya çok sayıda jandarma ve polis ekibi müdahale etti.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Henüz nedeni belirlenemeyen silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Acil Servis Hastane Jandarma Silahlı Kavga Cenaze Aracı 

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