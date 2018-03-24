Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Niğde'de şiddetli rüzgar

Niğde'de şiddetli rüzgar

- İkiye bölünen direk ve depodan kopan parçalardan detay - İşletme sahiplerinin kopan parçalara bakmasından detay - Kopan tellerden detay - Kırılan telefon direğinden detay - İkiye bölünen direkten detay - Çatısı uçan depodan detay - İşletmeci Musa Koca'nın açıklaması - Bir deponun çatısından uçan parçalar, elektrik tellerine zarar verdi, telefon direğini ikiye böldüNİĞDE (AA) - nedeniyle bir deponun çatısından uçan parçalar, elektrik tellerine zarar verdi, telefon direğini ikiye böldü.Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde Kızıl Elma Parkı'nda bir restorana ait deponun çatısı, dün başlayan ve etkisini bugün artıran şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parçaların çarpması sonucu telefon direği ikiye bölündü, elektrik telleri zarar gördü.Restoranın sahibi Musa Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Direğin üzerinde asılı kalan parçaları MEDAŞ çalışanları indirdi. Bir de telefon direği kırıldı. Olayın gece yaşanması mucize. Çünkü kısa mesafede okullar var. Öğrenciler bu yolu kullanmakta. Bugün de okulda kurs vardı. Okul müdürüyle görüştüm, okuldaki kursu iptal ettiler. Ucuz atlatılmış kaza. Maddi hasarla atlattık." diye konuştu.
Bu arada eski otogar civarında da rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bugün Niğde genelinde rüzgarın, güney ve güney batı yönlerden kuvvetli ve yer yer sürekli fırtına şeklinde olacağı, özellikle Toros Dağları'na yakın alanlarda kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yazılı Açıklama Soba Zehirlenmesi Kısa Mesafe Kullar Şiddetli Rüzgar 

İlgili Foto Galeriler
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı