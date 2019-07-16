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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Niğde’de Milli Birlik yürüyüşü yapıldı İzle

Niğde’de Milli Birlik yürüyüşü yapıldı İzle

yürüyüşten görüntü

Cumhurbaşkanı Alabalık Belgesel Darbe Girişimi Kahramanlık 

-etkinliklerden görüntü
-valinin konuşması
-detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Zaferi etkinlikleri çeşitli programlarla gerçekleştirildi.
Derbent kavşağında toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Ömer Halisdemir meydanına yürüdü. Niğde Ömer Halisdemir meydanında toplanan kalabalığa hitap eden Vali Yılmaz Şimşek, 3 yıl önce devlet olarak, millet olarak çok karanlık bir gece yaşandığını söyledi.

Türk ordusu içine sızmış bir takım hainlerin ülkeyi ve milleti, demokrasiyi ortadan kaldırmaya ve devleti işgal etmeye kalktığını belirten Şimşek, şunları söyledi; "Bunu yaparken tarihte hiç bir zaman görülmemiş büyük bir vahşete kalktılar. Sivil halkın üzerine kurşun yağdırdılar, meclisimizi ve meydanlarımızı bombaladılar. Ama bu milletin cesaretini ferasetini unuttular. Nitekim cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bu millet genciyle, yaşlısıyla sokaklara, meydanlara döküldü ve büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Bu kahramanlık destanlarından birisi de ilimizin gururu, direnişin sembol ismi Ömer Halisdemir’di. O gece gösterdiği cesaretle darbenin seyrini değiştirdi. Dolayısıyla da ülkenin kaderini değiştirdi. Yine Niğde’mizin şehitleri Varol Tosun, Kemal Tosun, Yalçın Aran, Hakan Ünüver ve Ramazan Konuş da aynı şekilde bizlerin gururu kahramanı oldu. O gece 250 şehit verdik, birçok da gazimiz oldu. Ama bu hainlere gerekli ders verildi.
Daha sabah olmadan hepsi derdest edildi." Programda, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, darbe girişimiyle belgesel izletildi, ilahi ve şiir dinletisi yapıldı.
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