Niğde'de kar yağışı

- Kar yağışından görüntüler - Karda yürüyen insanların görüntüler - Kar temizlemesinden görüntüler - Trafik akışından dgörüntülerNİĞDE (AA) - Niğde 'de, yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Niğde 'de dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi, buzlanmaya neden oldu.Olumsuz hava şartlarını nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.
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