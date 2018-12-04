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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Niğde'de kar ve tipi nedeniyle dağcıyı arama çalışmalarına ara verildi...Çığ altında kalan dağcının babası Mehmet Karakoç:‘‘Oğlumun dağa tırmanışa gittiğinden haberim yoktu’’ Haberi

Niğde'de kar ve tipi nedeniyle dağcıyı arama çalışmalarına ara verildi...Çığ altında kalan dağcının babası Mehmet Karakoç:‘‘Oğlumun dağa tırmanışa gittiğinden haberim yoktu’’ Haberi

babadan görüntü

Jandarma Çığ Altında Kayıp Dağcı Sağlıkçı Helikopter 

-sağlıkçıların tansiyonuna bakması
-baba ile röportaj
-valinin açıklaması

( NİĞDE )- Niğde Valisi Yılmaz Şimşek:- ‘‘Bölgedeki kar ve tipi nedeniyle hava şartları düzeldiğinde arama çalışmalarına devam edilecek’’ NİĞDE

- Niğde Valisi yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve AFAD Niğde Müdürü Şevki Türk, çığda kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'un arama çalışmalarının yürütüldüğü merkeze gelerek, gelişmeler ile ilgili bilgi aldı. Bölgede kar ve tipinin yoğun olması nedeniyle kurtarma ekiplerinin güvenliği nedeniyle çalışmalara ara verildi.
Gece boyunca havanın karlı olduğu edinilen bilgiler arasında. Vali Şimşek, Pazar günü meydana gelen olayda Hilal İşcan’ın kurtarıldığını 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç’un çığ altında kaldığını söyledi.

Vali Şimşek burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘‘Burada coğrafi koşullar çok kötü, sarp bir arazi. Arama kurtarma çalışmaları hava şartları el verdiği müddetçe devam edecek. Arama ekiplerinin güvenliğini de düşünerek hava iyi olduğunda devam edeceğiz’’ dedi.
Olayın intikal eder etmez devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Şimşek, şunları söyledi: ‘‘Bir taraftan arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi, bir taraftan da çevre illerden helikopterler ve uçaklar talep edildi. Bu uçak ve helikopterlerin yaptığı keşifler sonucunda mahsur kalan dağcımızı dün sabaha karşı kurtardık. Çığ altında kaldığı tahmin edilen kayıp dağcımızı kurtarmaya yönelik çalışmalar ise devam etmekte. Hava şartları el verdiği sürece de bu çalışmalar devam edecek. Bu çalışmalarımıza jandarma Genel Komutanlığında bir helikopter ve ekibi eşlik ediyor. Diğer taraftan UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri çalışmaları yürütüyor. Yine çeşitli illerden gönüllü arama kurtarma ekipleri var. Toplam 61 kişilik bir ekip baştan beri çalışmaları yürütüyor. Zor şartlar altında çalışmaları yürüten arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Ümit ediyorum ki kısa sürede bir neticeye varırız ve olumlu haber veririz." Hava şartlarının kötü olduğuna dikkati çeken Vali Şimşek, "Bir taraftan kar yağıyor. Bir taraftan da sis var. Coğrafi koşullar da çok kötü. Sarp bir arazi. Arama kurtarma çalışmaları hava şartları el verdiği müddetçe devam edecek. Takdir edersiniz ki çalışan ekibin de güvenliğini düşünmek zorundayız. Bunu da düşünmek zorundayız. Bunu da gözeterek çalışmalarımız devam ettirilecek" dedi.
Dağcı Mustafa Kemal Karakoç’un acılı babası Mehmet Karakoç ise oğlunun dağa tırmanışa gittiğinden haberinin olmadığını belirterek şunları söyledi: ‘‘ Yeğenlerim söyledi olayın olduğunu bende yoldaydım çıktık Niğde’ye geldik. Allahtan ümit kesilmez, tek dileğimiz sağ salim bulunması. Haberim olmadı dağa gittiğinden. Dağa tırmanışa gittiğinden de haberimiz yoktu. Siz ne yaparsınız? En küçüğüm en sevdiğim gitmiş ne diyebilirim?’’ Çalışmalara ara verilmesi sonrası Baba Mehmet Karakoç, memleketi Konya’ya gitti.
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