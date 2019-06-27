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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Niğde’de Drone ile trafik kontrolü

Niğde’de Drone ile trafik kontrolü

drone görüntüsü

Trafik Güvenliği Kırmızı Işık Emniyet Kemeri Işık İhlali Trafik Cezası 

-ekiplerden görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de Polis ekipleri ‘drone’ ile sürücüler üzerinde emniyet kemeri uygulaması yaptı. Kural ihlali yapan 67 araç sürücüsüne trafik cezası yazıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Tüm Türkiye genelinde etkin olarak yapılan trafik Kontrolleri Niğde’de de aralıksız devam ediyor Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipler şehrin belirli noktalarında belirli saatlerde ‘drone’ ile trafik uygulaması yaptı. Uygulamada sürücülerin, emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, trafik ışıklarına uymama, trafik güvenliğine ve düzenine uymama, yolcu indirme ve bindirme kurallarına uymayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri İmam hatip meydanında ‘drone’ ile yapılan Trafik uygulamasında 287 araç kontrol edilirken, emniyet kemeri takmayan 67 araç sürücüne cezai işlem uygulanırken 4 araç trafikten men edildi Niğde Emniyet Müdürlüğü yetkilileri: “denetim ve kontrollerimiz aralıksız olarak sürdürülecek ve yapılan ihlallere gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına devam edilecektir” denildi. (YE-AÖ-
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