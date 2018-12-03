Niğde'de çığ altından kurtarılan kadın dağcı - ADANA İzle
- Yaralının açıklama yapması - Doktor Mustafa Görür'ün açıklaması - Hastaneden genel ve detayNiğde'de çığ altından kurtarılan kadın dağcı - Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kalan kadın dağcı, Adaşa Şehir Eğitim ve araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındıHilal İşcan: - " Sağ salim kurtarıldığım içinADANA (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kalan ve kurtarılan Hilal İşcan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.