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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Niğde’de buzağı yarışması düzenlendi

Niğde’de buzağı yarışması düzenlendi

Buzağılardan görüntü

Yarış Farkındalık Çeyrek Altın Hayvan 

-Yarışmadan görüntü
-Altın takılırken

( NİĞDE )- Birinci gelen buzağının sahibi Cumhuriyet altını kazandı NİĞDE

- Niğde’de 6. Tarım Fuarı kapsamında yapılan yarışmada en güzel buzağılar seçildi. 6.Niğde Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Fuarın 2. gününde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından “En Güzel Buzağı Yarışması” organize edildi. Fuar alanında yapılan ve en güzel buzağıların seçildiği yarışmada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkarken, yarışmayı çok sayıda vatandaş izledi. Düzenlenen yarışmada Karabey isimli buzağı birinci olurken sahibi İsmail Göç Cumhuriyet Altını kazandı. İkinci buzağı sahibine yarım, üçüncü buzağı sahibine ise çeyrek altına hediye edilirken yarışmaya katılanlara da yem hediye edildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, yarışmanın farkındalık oluşturması adına ‘En güzel buzağı’ yarışmasının güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, “Bu tür yarışmaların üreticilerimize yeni ufuklar açacağı ve özellikle hayvancılığın bir sevgi olduğunu göstermesi açısından devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.
Buzağı yarışmasından sonra yine fuar alanında en güzel elma yarışı yapılacak. (YE-AÖ-
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