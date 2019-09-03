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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Niğde'de boşanma aşamasında olan adam karısını öldürdü

Niğde'de boşanma aşamasında olan adam karısını öldürdü

OLAY YERİ

( NİĞDE ) NİĞDE

Polis Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Niğde'de bir adam boşanma aşamasında olduğu karısının kafasına ateş ederek öldürdükten sonra kaçtı. Edinilen bilgiye göre olay Niğde'nin Aşağı Kayabaşı mahallesinde meydana geldi. Zanlı M.Ç. Boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Ç. ile aralarında çıkan tartışmada, eşini tabanca ile ateş ederek kafasından vurdu. Zanlı M.Ç. olay yerinden kaçarken, çiftin çocukları da korku içerisinde binanın altında bulunan kuaför dükkanına sığındı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de olay yerinden kaçan zanlı M.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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