Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Niğde'de bir dağcının çığ altında kalması Haberi

Niğde'de bir dağcının çığ altında kalması Haberi

- Ekiplerin merkeze gelmesi - Bölgede kar yağışının başlaması nedeniyle çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmalarına ara verildi - Mahsur kaldığı yerden dün kurtarılan kadın dağcı Hilal İşcan, Adana'daki tedavisinin ardından Niğde 'de arama kurtarma çalışmalarının koordine edildiği Mümtaz Çankaya Dağ ve Kayak Merkezi'ne geldi - Çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'un ağabeyi Ahmet Karakoç: - "Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz, bekliyoruz"GELİŞMELER EKLENDİNİĞDE (AA) - Niğde 'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'da tırmanış yaparken çığ altında kalan dağcıyı arama kurtarma çalışmalarına kar yağışı nedeniyle ara verildi.
Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kaldığı bölgeden dün kurtarılan ve Adana'daki tedavisinin ardından bugün sabah saatlerinde hastaneden taburcu edilen Hilal İşcan, Niğde 'de arama kurtarma çalışmalarının koordine edildiği Mümtaz Çankaya Dağ ve Kayak Merkezi'ne geldi.Gazetecilere açıklama yapmayan İşcan, Çamardı Kaymakam Vekili Emrah Akduman'ın bulunduğu bilgi işleme merkezine geçti.Bu arada çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'u arama kurtarma çalışmalarına, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ara verildi.
Erzurum, Samsun, Konya, Kayseri ve Bursa'dan gelen arama kurtarma ekipleri de Mümtaz Çankaya Dağ ve Kayak Merkezi'ne döndü.Çığ altında kalan dağcının ağabeyi Ahmet Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pazar günü saat 16.00 sıralarında düşen çığın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz, bekliyoruz. Mustafa Kemal dağcılığı seviyordu. 2 - 3 yıldır gidiyordu, çoğundan haberimiz yoktu. Bir tutkusu vardı. Konya'dan geldik. Babam, amcamla beklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.
Aladağlar'da, Eznevit mevkisinde önceki gün tırmanış yapan 2 dağcıdan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, bölgede mahsur kalan Hilal İşcan ise askeri helikopterle kurtarılıp Adana'ya götürülmüştü.

Mahsur Kaldı Çığ Altında Askeri Helikopter Helikopter Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı