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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Niğde’de berberlerin kapanma saatinde yoğunluk oluştu

Niğde’de berberlerin kapanma saatinde yoğunluk oluştu

berberden görüntü

Allah Ahmet Doğan 

-yoğunluktan görüntü
-detaylar
-berber ahmet doğan ile röp

( NİĞDE ) NİĞDE

- İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne “Koronavirüs Tedbirleri” konulu gönderdiği ek genelge kapsamında berberle ve kuaförler kapatıldı. Genelge ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durduruldu. Niğde’de bulunan berberlerde kapatılma saatine yakın yoğunluk oluştu. Kurala uyarak dükkanlarını kapatacağını söyleyen Ahmet Doğan, ‘‘bugün işletmemizi kapattık. Bir yoğunluk oluştu. Hijyen kurallarına ne kadar bağlı kalsakta virüs maalesef yayılıp gidiyor. Süresiz bir kapatma söz konusu, ödemeler, çek ve senetler ile kredi kartlarımızı nasıl öderiz bu da bir sorun ama inşallah bu tehdit ortadan kalkar’’dedi.

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