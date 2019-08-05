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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Niğde’de 7 katlı binanın çatı katında yangın

Niğde’de 7 katlı binanın çatı katında yangın

yangından görüntü

Çatı Katı Sağlık Ekipleri Hanlı Yangına Müdahale Trol 

-itfaiyeden görüntü
-detaylar
-itfaiyenin müdahalesi

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İlhanlı Mahallesinde 7 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatı katının tamamını sardı. Kattan alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Ölen ya da yaralanan olmadı Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı, ardından soğutma çalışması yapıldı.
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