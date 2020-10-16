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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Niğde'de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Niğde'de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

olay yerinden görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

Opel Broadway Trafik Kazası Zincirleme Kaza 


- Niğde’de 4 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşilgölcük-Tırhan karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Ford transit ile opel astra kafa kafaya çarpıştı. Yolda seyir halinde olan renault broadway ile Ford Tourneo courier marka araçlarda kazaya karışmasıyla meydana gelen zincirlemeli trafik kazasında yaralanan Elif Asya Rüzgar (9), Ayşe Evrensel (25), Emre Rüzgar (26), Hilal Rüzgar (22), Kadir Evrensel (26), Meryem Rüzgar (46), Mehmet Erdal (48), Halil Temelli (64) yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans yaralılar Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 26 yaşındaki Emre Rüzgar’a yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YE-AG-
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