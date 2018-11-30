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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Niğde’de 2 hastaya bacak damarlarından anjio yapıldı

Niğde’de 2 hastaya bacak damarlarından anjio yapıldı

Hasatlardan görüntü

Spazm Sigara Atar Damar 

-doktordan görüntü
-doktorun konuşması
-hastaların görüşleri

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez 54 ve 69 yaşlarında hastaların bacak atar damar tıkanıklıkları, anjio yöntemi ile tedavi edilerek hasta taburcu edildi. Bacak damarları tıkanan 54 yaşında Ahmet Moco ve 69 yaşındaki Sabri Daş’a Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yakup Çetinkaya tarafından Anjiyo yöntemiyle operasyon yapıldı. Lokal anestezi altında yaklaşık bir saat süren operasyonla kesi yapılmadan işlem uygulandı. Hastanın tıkalı atardamarına iğne ile girilerek tıkalı bölge balon yöntemi ile açıldı. İşlemden bir gün sonra hasta şifa ile taburcu oldu. Bu operasyonun Niğde’de ilk defa yapıldığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetinkaya hastalar hakkında şu bilgileri verdi: “ 3 ay önce Ahmet bey anjiyo oldu, anjiyoda sağ bacağına giden ana damarın tıkalı olduğu görüldü.
Ahmet beyin sol kolundan girdik. Sağ kasık damarını açtık. Bu daha önce Niğde’de yapılmış bir işlem değil. Üst düzey bir işlemdir. Ahmet beyin bacak damarı muhtemelen çok uzun zamandır tıkalıydı. Damarı açtıktan sonra hastamızın bana söylediği şey şuydu “ hocam ayağıma can geldi. 1 saatlik bir operasyon hastamızın ayak damarı açıldı ve canlandı. Hastadan isteğimiz bundan sonra sigara içmemesidir. Bizlere söz verdi. Çünkü bu işlem sigara içerse hiçbir işe yaramaz. Diğer hastamızda yürüme şikayetiyle geldi. Tıkalı bir damar yoktu. Onunda sağ dize yakın damarında spazmı dediğimiz bir durum vardı onunda tam tıkalı olmadığı için sol bağından girdik sağ bacağındaki spazmı çözdük” (YE-AÖ-Y)
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