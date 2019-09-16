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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Niğde’de 11 milyon adet ’makaron’ ele geçirildi

Niğde’de 11 milyon adet ’makaron’ ele geçirildi

Makarınlardan görüntü

Polis Lyon Bandrol 

-Tırdan görüntü
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( NİĞDE ) - NİĞDE

- Niğde’de, polis tarafından durdurulan tırda, 11 milyon adet sahte bandrollü boş ’makaron’ ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 33 R 7551 plakalı tır durumundan şüphelenilmesi üzerine ekipler tarafından durduruldu. Tırda yapılan aramada 55 bin paket ve içerisinde 11 milyon gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Tır şöförü M.B.B ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. (YE- )
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