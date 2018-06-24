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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Niğde Adliyesinde yangın çıktı (3)

Niğde Adliyesinde yangın çıktı (3)

- Niğde Adliyesi'nde yangın - İtfaiye ekiplerinin ve polislerin yangına müdahalesi Niğde Adliyesinde yangın çıktı - Nezarethanede çıkan yangına müdahale ediliyorNİĞDE (AA) - Niğde Adliyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Adliyenin oy pusulalarının teslim işlemlerinin yapıldığı yerin alt katındaki bodrum katta bulunan nezarethanede henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.Yangın nedeniyle dumandan etkilenen seçim görevlileri, pencerelerin demir parmaklıkları kesilerek tahliye edildi.Seçim işlemlerinin yapıldığı yerin kapısı kilitlendi. Daha sonra, oy pusulalarının bulunduğu torbalar, seçim görevlileri nezaretinde binadan çıkartıldı.İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Parmak Demir Parmaklık Ethan Ulalar Yangına Müdahale 

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