Nida Tunus'un cumhurbaşkanı adayı Savunma Bakanı Zubeydi - TUNUS
- Tunus 'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasınadan detaylar - Savunma Bakanı Abdulkerim ez - Zubeydi'nin Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelişi - Savunma Bakanı ez - Zubeydi'nin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu yapması - Savunma Bakanı Abdulkerim ez - Zubeydi'nin basın açıklaması TUNUS (AA) - Tunus parlamentosundaki üçüncü büyük parti Nida Tunus 'un gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Savunma Bakanı Abdulkerim ez - Zubeydi'yi aday gösterdi. Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Zubeydi, başkent Tunus 'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelerek cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı. Zubeydi, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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