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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Nida Tunus'un cumhurbaşkanı adayı Savunma Bakanı Zubeydi - TUNUS

Nida Tunus'un cumhurbaşkanı adayı Savunma Bakanı Zubeydi - TUNUS

- Tunus 'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasınadan detaylar - Savunma Bakanı Abdulkerim ez - Zubeydi'nin Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelişi - Savunma Bakanı ez - Zubeydi'nin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu yapması - Savunma Bakanı Abdulkerim ez - Zubeydi'nin basın açıklaması TUNUS (AA) - Tunus parlamentosundaki üçüncü büyük parti Nida Tunus 'un gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Savunma Bakanı Abdulkerim ez - Zubeydi'yi aday gösterdi. Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Zubeydi, başkent Tunus 'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelerek cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı. Zubeydi, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Açıklaması Başkent Parlamento Basın Mensupları 

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