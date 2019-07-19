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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
-Nicki Minaj'ın İptal Ettiği Suudi Arabistan Konserine Janet Jackson Çıktı

-Nicki Minaj'ın İptal Ettiği Suudi Arabistan Konserine Janet Jackson Çıktı

-Nicki Minaj'ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıktı

( RİYAD ) - Nicki Minaj'ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıktı RİYAD

Kadın Hakları Bild Şarkıcı 


- ABD’li Nicki Minaj'ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıktı. ABD’li şarkıcı Nicki Minaj, 'çifte standart' tartışmalarının ardından 18 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan Suudi Arabistan konserine katılmayacağını bildirmişti. Suudi Arabistan konserini boykot eden Minaj'ın yerine Janet Jackson sahne aldı. Cidde Dünya Festivali kapsamında 18 Temmuz'da sahneye çıkması planlanan Nicki Minaj, Suudi Arabistan’da muhafazakârlar ve kadın hakları savunucuları arasında çıkan tartışmalardan sonra konseri iptal etmişti. Bunun ardından Janet Jackson'ın sahne aldığı ifade edildi. Konsere izlemek isteyen binlerce kişi saatler öncesinden konser alanında toplandı.
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