New York’un kalbinde mehter sesleri

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği, ABD'nin New York şehrindeki dünyaca ünlü Times Meydanında mehter konseri verdi. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu tarafından bu yıl ilki düzenlenen Amerika Türk Günü Festivali'ne katılmak üzere Amerika'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği, Wall Street'in sembolü olan meşhur Boğa meydanındaki bayrak çekme töreninin ardından New York’un sembolü olan Times Meydanında bir konser verdi. Türk iş adamı Ali Rıza Doğan’ın da davetiyle Times Meydanına gelen Mehteran Birliği, Mehter Marşlarıyla New York’un kalbini inletti. Mehteran Birliği, Amerikan Türk günü etkinliği kapsamında, Times meydanında düzenlenen etkinlikte “Ordu Duası” ile başlattıkları konserde“Türkler Geliyor”, “Fetih Marşı”, "Ceddin Deden", "Plevne Marşı", "Genç Osman", "Hücum Marşı" ve "Yelkenler Biçilecek" gibi marşları New Yorklulara dinletti. Yılda 55 milyon turistin ziyaret ettiği Times Meydanındaki konseri, Amerikalılar ve yabancı turistler meraklı gözle ilgiyle izledi. Mehter Takımının Central Park’ta akşam saatlerinde bir konser vereceği duyuruldu.