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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
New York Uluslararası Motorsiklet Show başladı - NEW YORK

New York Uluslararası Motorsiklet Show başladı - NEW YORK

- New York Uluslararası Motorsiklet Show fuarından detaylar New York Uluslararası Motorsiklet ShowNEW YORK (AA) - New York Uluslararası Motorsiklet Show başladı.
New York Uluslararası Motorsiklet Show, bugün Jacob K. Javits Convention Center'da açıldı.Birçok markanın son model motorsikletlerini tanıttığı etkinlikte motorsiklet aksesuarları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Her yıl ABD'nin farklı eyaletlerinde düzenlenen Uluslararası Motorsiklet Show, 2 Aralık'a kadar sürecek.

Tors Ziyaretçiler 

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