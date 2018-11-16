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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
New York'taki kar fırtınası yüzlerce kişiyi mahsur bıraktı

New York'taki kar fırtınası yüzlerce kişiyi mahsur bıraktı

- Port Authority Otobüs terminalinde mahsur kalanların detaylarıNEW YORK - New York ’ta öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede kenti etkisi altına alan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.Her gün binlerce kişinin kullandığı New York - New Jersey hattındaki otobüs ve feribot seferlerinde büyük oranda aksamalar oldu.Aksamalar nedeniyle hattı kullanan yüzlerce kişi, Port Authority Otobüs terminalinde mahsur kaldı.Aşırı birikme nedeniyle terminalin 2. Ve 3. Katı girişlere kapatılırken, geçişleri asker ve polis kontrol etti.

Mahsur Kaldı Polis Feribot Seferleri Kar Fırtınası Trol 

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