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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
New York’ta yeni yıl süslemeleri İzle

New York’ta yeni yıl süslemeleri İzle

- Işıklandırılmış cadde ve evlerden genel görüntüler - Sokaktan kar yağışı altında detaylarNEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinde yeni yıl hazırlıkları kapsamında evler, rengarenk ışık ve figürlerle süslendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Brooklyn’in Dyker Heights bölgesindeki evler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Gesi Ziyaretçiler Kar Yağışı Yeni Yıl 

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