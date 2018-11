- New York'ta Türk - Japon Dostluk Konseri - Türk - Japon Dostluk Konserinde Duygusal Anlar

- ABD'nin New York şehrinde, Türk-Japon dostluğu adına 'Dünya Barışı İçin Çağrı' adlı bir konser düzenlendi.

Büyük ilgi gören konserde duygusal anlar yaşandı. ABD'nin New York şehrinde, Türk-Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) ile Turkish American Arts Society of New York ve Goodwill Makayama Foundation’un ortaklaşa gerçekleştirdiği Türk-Japon Dostluğu konseri büyük ilgi gördü. Konserde, ünlü Türk orkestra Şefi Gürer Aykal tarafından kurulan ve Japon orkestra şefi Seiji Mukaiyama’nın eşlik ettiği New Manhattan Sinfonietta Orkestrası sahne aldı. İki tarihi olay için beste yapıldı Türk ve Japon ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan konserde Japon orkestra şefi Mukaiyama tarafından yazılan, Türk-Japon dostluğunun başlangıcı olarak kabul edilen Ertuğrul Firkateyni faciası (Ertuğrul’un Yönü) ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 1985'te İran'ın başkenti Tahran'da (Tahran’dan Kaçış) mahsur kalan Japonların Türk uçakları ile kurtarılmasını anlatan eserler seslendirildi. Sahneye davet edilen Numata Junichi ile 1985 yılında Tahran'a giden uçakta hostes olan Ayşe Özalp ile Manolya Komutan duygularını paylaşırken gözyaşlarını tutamadı. Geceye Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Başkonsolosu Alper Aktaş ve Japonya büyükelçisinin yani sıra çok sayıda davetli katildi. New York’un ünlü konser salonunda resital New York’ta bulunan ünlü Carnegie Hall konser salonunda bugüne kadar; Frank Sinatra, Bob Dylan, Lisa Minelli, Roger Williams ve Youtube Senfoni Orkestrası gibi dünyaca ünlü birçok sanatçı konser verdi. Sezen Aksu ve Fazıl Say gibi Türk sanatçılar da burada konser verdi. 2 bin 800 kişilik konser salonunun bin kişilik bölümü Japonlar için ayrıldı. Konserde Türk ve Japon çocuklar da yer aldı Sahnede 57 kişilik New Manhattan Sinfonietta, 40 kişilik Amerika Korosu (DESOT), ayrıca yine 40 kişilik Türk ve Japon çocuk korosu ile 140 sanatçı görev aldı. Konser sonunda çocuk korosu, Ertuğrul Firkateyni'nde şehit olan askerler için Japonca ‘Şehitlere Ağıt’ adlı parçayı seslendirdi. Yine Türk Soprano Nazlı Alptekin ile New Manhattan Sinfonietta Orkestrası'nın başkemancısı Emre Engin de kemanla solo eserleri icra ederek ayrı bir renk kattı. TAASNY Başkanı ve Proje Koordinatörü İbrahim Yazıcı, tarihimizde yaşanmış iki önemli olayın sahneye taşınması, bestelerinin yapılması ve New York’ta Türk-Japon dostlu adına konserinin düzenlenmesinin gurur verici bir olay olduğunun altını çizdi. Yazıcı, ‘Konserimizin dünyanın en ünlü konser salonunda yapılması ve ücretsiz olması önemlidir. Türk-Japon dostluğunu daha da pekiştirmek için Amerika’da yaşayan tüm Tük toplumu vatandaşlarımızın konserimize katılmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yazıcı son olarak, etkinlik öncesi 27-29 Kasım tarihleri arasında Türk-Japon dostluğu adına New York Nippon Club’da açılan ‘Ertuğrul Firkateyni’ adlı sergisinin de çok büyük ilgi gördüğünün altını çizdi. Türk-Japon dostluğu II. Abdülhamid döneminde başladı Sultan II. Abdülhamid Han, 1887'de Japonya Prensi Komatsu'nun bir savaş gemisiyle İstanbul'u ziyaret etmesi ve kendisine hediyeler sunmasının ardından Japonya'ya heyet göndererek, karşı ziyaret yapılmasını emretti. Bu ziyaret için seçilen Ertuğrul Fırkateyni, II. Abdülhamid Han’dan Japon İmparatoru Meiji'ye mücevherli imtiyaz nişanı ve diğer hediyeleri götürmek amacıyla yola çıktı. Temmuz 1889'da İstanbul'dan ayrılan Ertuğrul Fırkateyni, güzergahı boyunca birçok limana uğradı ve 11 ay sonra 7 Haziran 1890'da Japonya'nın Yokohama Limanı'na ulaştı. Ertuğrul Fırkateyni’nin batması Japonya'da kaldığı 3 ay boyunca birçok temasta bulunan Osmanlı heyeti, Japon Deniz Kuvvetleri'nin tayfun uyarısına rağmen Ertuğrul Firkateyni ile 15 Eylül 1890'da Yokohama Limanı'ndan ayrıldı. Kuşimoto açıklarında tayfuna yakalanan firkateyn, 16 Eylül 1890'da kayalara çarparak battı. Kazadan sadece 69 denizci kurtuldu, 550'nin üzerinde Osmanlı Leventi ise hayatını kaybetti. Firkateynin trajik sonu, Türk-Japon dostluğunun başlangıcı olurken, kazanın yaşandığı Kuşimoto’da 1891'de şehitler için anıt dikildi. 1937'de Türkiye tarafından restore edilen anıtın önünde her yıl anma törenleri yapılıyor.