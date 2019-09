- New York’ta, Sisi Karşıtı Gösterilerde Gergin Anlar Yaşandı

- ABD’nin New York kentinde sabahın erken saatlerinde Dag Hammarskjold Parkı'nda başlayan Sisi karşıtı gösterilerde zaman zaman gergin anlar yaşandı. ABD’nin New York kentinde bulunan Dag Hammarskjold Parkı'nda Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi'nin destekçilerinin düzenledikleri gösteride darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Sisi protesto edildi. Hem Mursi yanlıları hem de Sisi yanlıları sabahın erken saatlerinden itibaren Dag Hammarskjold Parkı'nda protesto gösterileri için ayrı gruplar halinde bir araya geldi. New York polisi, Amerikan bayraklı Sisi yanlılarının bulunduğu alanda güvenlik önlemleri aldı. Abdulfettah El Sisi, yanlıları ile Mursi yanlılarının gösterisinde güvenlik önlemleri arttırılırken, iki tarafın göstericileri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması esnasında 67 yaşında hayatını kaybetti. 2012 yılında halk oylamasıyla göreve gelen Mursi, darbeyle iktidardan indirildiği 2013'ten bu yana tutuklu bulunuyordu. Mısırlı yetkililer, Mursi'nin kalp krizi sonucu öldüğünü açıklamışlardı.