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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- New York’ta Sıcaklık Rekor Seviyede

- New York’ta Sıcaklık Rekor Seviyede

New York Sokakları

( NEW YORK ) - New York’ta sıcaklık rekor seviyede NEW YORK

Rekor Kütüphane 


- Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken sıcaklık 37 dereceyi aştı. ABD’nin New York kenti pazartesi gününden bu yana sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı. Yüksek nem oranının da etkili olduğu kentte sıcaklık 37 dereceyi aştı. Yetkililer kentte yaşayanları aşırı sıcaklar nedeniyle yorucu aktivitelerden kaçınmaları, bolca su içmeleri ve serin yerlerde bulunmaları konusunda uyardı. Sıcaklığın hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirten New York Acil Durum Yönetimi, şehir sakinlerini yüksek sıcak ve nem nedeniyle önlem almaya çağırdı. Şehirde bulunan kütüphaneler, huzur evleri, halk evleri gibi merkezlerin tüm gün boyunca açık kalacağı belirtildi. Küresel ısınma Dünya’yı kavuruyor Kuzey Yarım Küre’de etkili olan aşırı sıcak hava dalgası can kayıplarına neden oluyor. ABD’de sıcaklık 40 dereceye ulaşırken Kanada’da 30, Irak’ta 50 derecelik rekor seviyeye ulaştı. Uzmanlar sıcaktan korunma çağrısı yaparken, birçok kişi kendi yöntemleriyle serinlemeye çalışıyor. Sıcak hava nedeniyle Kuzey Amerika’da 8 kişi, Kanada da ise 16 kişi yaşamını yitirdi. (YK-DK-Y)
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