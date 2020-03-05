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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
- New York’ta iki okulda eğitime Korona engeli

- New York’ta iki okulda eğitime Korona engeli

Eğitime ara verilen SAR Akademi çevresinden görüntü

İran Kullar 

-New York’un Riverdale mahallesinden görüntü

( NEW YORK ) NEW YORK

- ABD’de Korona virüsü ölü ve vak'a sayısının hızla artmasının ardından New York’ta iki okulda eğitime ara verildi.
Çin’den dünya geneline yayılan ve her geçen gün vak'a sayısında ciddi artış yaşanan Korona virüsü nedeniyle ABD’de önlemler arttırılıyor. Kaliforniya eyaletinde acil durum ilan edilirken New York’ta da bir öğrencinin ailesinde Korona tespit edilmesinin ardından iki okulda eğitime ara verildi.
New York’un Riverdale Mahallesinde bulunan SAR Akademi ve SAR Lisesi’nde eğitime ara verildi.
New York Valisi Andrew Cuomo, Korona tespit edilen kişinin New York’taki ikinci Korona vak'ası olduğunu ve daha önce korona virüsünün etkili olduğu herhangi bir ülkeye seyahat etmediğini ifade etti.
Cuomo, New York’ta bulunan diğer okulların gönüllü olarak eğitime ara verebileceğini ifade etti.
New York’ta ilk olarak, İran’dan dönen 39 yaşındaki bir kadında korona tespit edilmişti.
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